"Autentyczni" czy nie? Widzowie komentują nowy program TVN

Pierwsze doniesienia o polskiej edycji "The A talks", programu, który we Francji zdobył ogromną popularność, pojawiły się wiosną, jednak prace nad formatem zajęły stacji prawie pół roku. Program, w polskiej wersji zatytułowany "Autentyczni", zadebiutował na antenie w środę 1 listopada, a w czwartek TVN wyemituje kolejny odcinek. To pierwsza taka produkcja, gdzie w rolę dziennikarzy przepytujących znane osobistości z pierwszych stron gazet, wcielają się osoby ze spektrum autyzmu.