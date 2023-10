Stuhr poprowadzi nowy program w TVN. Czegoś takiego w polskiej telewizji jeszcze nie było

- Pierwszy odcinek wywoływał u nas wszystkich sporo stresu. Jeszcze się poznajemy i badamy, jak byśmy chcieli przekazać na ekranie to, co czuje się tam w środku. To jest bardzo trudne i myślę, że każdy kolejny program będzie jeszcze lepszy. Natomiast "Autentyczni" są zaproszeniem do świata, który nie każdy z nas miał okazję poznać. Ja właściwie pierwszy raz zetknąłem się z osobami w spektrum autyzmu. Nie wiedziałem absolutnie nic o nich. Teraz po paru miesiącach wspólnych przygotowań wiem trochę więcej i są to spotkania dla mnie fascynujące - wyznał Stuhr.