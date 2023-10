Maciej Stuhr odcina się od polityki. Wróci do tego, czym zajmował się 10 lat temu

- Pierwsza rzecz, która się zmieni to to, że być może aktorzy już nie będą musieli komentować wydarzeń politycznych, tylko zostawią to komentatorom, a sami wrócą do teatrów i do kin, bo za tym tęsknią. [...] Często czułem dużą frustrację, złość, czasami wściekłość, czasami rozpacz. Bardzo silne emocje, które kazały mi działać, dlatego działałem - powiedział Stuhr w rozmowie z Plotkiem.