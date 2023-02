Archiwalne nagranie z Kozidrak i Rodowicz podbija sieć. Tak wbijała jej szpilę

Ale na nagraniu bardziej wymowna jest mowa ciała (również zmieszanej Kayah) niż same słowa, na co zwrócili uwagę internauci, którzy przypadkowo doszukali się fragmentu programu sprzed 30 lat. Wygląda na to, że ta sytuacja sięga niechęci między paniami, która trwa do dziś. Zaledwie kilka tygodni temu Maryla Rodowicz potwierdziła w jednym z wywiadów, że "nie ma przyjaźni" między nią a Kozidrak. Znacznie bardziej 77-latka ceni Dodę.