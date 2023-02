Maryla Rodowicz wspomina spotkanie z królową Elżbietą. "Zachowałam się jak wieśniara"

Maryla Rodowicz znana jest między innymi ze swojej szczerości. Zdarza jej się opowiadać o szczegółach swojego życia, nawet tych najbardziej wstydliwych. Niedawno udzieliła wywiadu, w którym otwarcie mówiła o swojej niechęci do PiS i Telewizji Polskiej, co jest o tyle problematyczne, że jest jurorką w programie "The Voice Senior" TVP.