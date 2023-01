"Korupcja nie dotyczy polskich demokratów". Ale "Wiadomości" i tak ich pokazały

We wtorkowym wydaniu "Wiadomości" pochyliły się nad aferą korupcyjną w Parlamencie Europejskim, która jest "wstydem dla centrolewicy". Widzowie TVP usłyszeli, że według dotychczasowych ustaleń żaden europoseł z Polski nie jest zamieszany w proceder korupcyjny. Ale to, co pojawiło się chwilę później na ekranie, było bardzo wymowne.