Rodowicz wiedziała, jaki efekt wywołają jej słowa o TVP? Ekspert nie ma wątpliwości

O co ta cała awantura? O wywiad, którego jedna z najbardziej popularnych polskich wokalistek udzieliła serwisowi Plotek. Maryla Rodowicz ostro wypowiadała się w nim na temat publicznego nadawcy, z którym wciąż współpracuje: - TVP to reżimowa, rządowa telewizja. Artyści bojkotują festiwal w Opolu. Jest mały skład, w kółko te same nazwiska, na sylwestrowym koncercie też. Mnie brakuje tej całej nowej generacji, tego młodego rzutu.