Apel rosyjskiego rapera rozchodzi się w sieci. Ponad 4 mln wyświetleń

W czwartek, 24 lutego, poinformowano o ataku Rosji na Ukrainę. Po godzinie 3 nad ranem prezydent Władimir Putin w telewizyjnym wystąpieniu dał wojskom rozkaz do wkroczenia na terytorium sąsiedniego państwa. W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że Rosjanie zaczęli bombardowanie stolicy Ukrainy. Nad ranem ukraińskie siły zestrzeliły nad Kijowem rosyjski samolot. W stolicy Ukrainy i we Lwowie władze ogłosiły w piątek alarm przeciwlotniczy i wezwały mieszkańców do udania się do najbliższych schronów. Pełną relację możecie śledzić w liveblogu WP Wiadomości.