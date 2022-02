Apel rosyjskiego gwiazdora. Nagrał wideo o ataku na Ukrainę

Meladze urodził się w Gruzji, ale ma rosyjskie obywatelstwo. Pierwsze sukcesy w świecie muzyki odnosił w latach 90. Przełomem był rok 1995, gdy dostrzegła go Ałła Pugaczowa i zaprosiła do nagrania wspólnego świątecznego utworu. W następnych latach koncertował po całej Rosji, a w 2000 r. razem z bratem założył rosyjsko-ukraiński zespół "VIA Gra". W 2004 r. okrzyknięto go najlepszym wokalistą w Rosji.