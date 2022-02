Nadawał na żywo, gdy nagle rozległ się wybuch. Dziennikarz CNN musiał reagować

Reporter postanowił kontynuować relację. Z opanowaniem mówił o tym, że na miejscu słychać głośne eksplozje w Kijowie. - Nie mogę powiedzieć dokładnie, co się stało. Mogę za to powiedzieć, że Stany Zjednoczone ostrzegają ukraińskie władze, że możliwe są ataki z powietrza i z lądu, włączając w to atak na stolicę. To niewiarygodny zbieg okoliczności, że teraz w Kijowie słychać te eksplozje minuty po przemówieniu Putina - opisywał.