Anna Popek raz włączyła nowe "Pytanie na śniadanie". Tylko się zdenerwowała

Anna Popek przez wiele lat pracowała dla stacji TVP. Kiedy w 2024 r. straciła pracę, przeszła załamanie nerwowe. Nie była na to gotowa. Terapia pomogła jej dojść do siebie. Teraz odważyła się opowiedzieć o tym, przez co przeszła.