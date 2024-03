Gwiazdy "Pytania na śniadanie" w TV Republika? Kammel i inni zabrali głos

Na pytanie Wirtualnej Polski o to, czy będzie można ich zobaczyć w porannym paśmie prawicowej telewizji, do czasu publikacji tego materiału nie odpowiedziały inne twarze "Pytania Na Śniadanie" z przeszłości: Małgorzata Tomaszewska, Ida Nowakowska, Izabella Krzan (od niedawna pojawia się w porannym programie na Kanale Zero), Małgorzata Opczowska, Tomasz Wolny, Robert Koszucki i Rafał Patyra.