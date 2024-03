Agnieszka Woźniak-Starak wściekła. "Krew mnie zalała"

- Dostałam zdjęcie magazynu został podobno wykonany kosmetykami Lancôme. No więc nie, nie został. Nikt mojej makijażystki nie pytał o to, jakich używała kosmetyków i na pewno nie były to produkty Lancôme. Dlaczego? Dlatego, że firma Lancôme może testować swoje kosmetyki na zwierzętach. Należy do koncernu L'Oréal, który nie jest wolny od okrucieństwa, a ja jak ognia unikam reklamowania jakichkolwiek produktów związanych z tym koncernem. Czy to jest fair? Jestem ciekawa, co zrobi z tym "Twój Styl" - powiedziała dziennikarka.