Andrzej Seweryn o tym, dlaczego występuje w "Drag me out". "Jestem z tego dumny"

Program "Drag me out" to jeden z odważniejszych formatów, jakie w ostatnich latach pojawiły się nie tyle w TVN, co w polskiej telewizji w ogóle. W założeniu twórców nowe show ma nie tylko bawić, ale i przybliżać widzom kulturę i polskie środowisko Drag Queens, a przy okazji promować bliskie stacji należącej do amerykańskiego giganta wartości, takie jak różnorodność i inkluzywność.