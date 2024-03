"Prywatne rozrachunki". Widzowie "Drag me out" oburzeni zachowaniem Muchy

W trzecim odcinku "Drag me out" z programem pożegnała się pierwsza para, która zdaniem jury najgorzej wypadła na scenie. Przygodę z "Drag me out" zakończył model Tadeusz Mikołajczak i jego mentor - Adelon. Największą uwagę widzów komentujących odcinek w sieci zwrócił jednak nie tyle werdykt, co zachowanie jurorów wobec Tomasza Karolaka. Fani piszą o braku profesjonalizmu i "prywatnych rozrachunkach".