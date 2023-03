Anna Popek o nowym prezesie: "to erudyta, to człowiek, który zna kulturę"

- [...] Prezes Matyszkowicz to erudyta, to człowiek, który zna kulturę i wie, jaki ona ma wpływ na kształtowanie ludzi i wprowadza krok po kroku nowe rzeczy - mówiła w rozmowie z wspomnianym serwisem Popek. - Na pewno jest więcej kultury, więcej odniesień do tradycji polskiej, do polskich filmów, bo akurat polskie seriale historyczne to coś, co uwielbiam wychowywałam się na "Czarnych chmurach" i do dziś jest to mój ulubiony serial, więc cieszę się, że pojawiają się nowe - komplementowała nowego prezesa dziennikarka.