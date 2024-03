Anna Popek o lekcjach religii. "Młodzież jest zlaicyzowana"

- Teraz wiadomo, że jest gorzej, bo młodzież jest zlaicyzowana bardziej i trzeba dużo pracy rodziców, żeby wysłać dziecko na lekcje religii. Ale myślę, że warto, bo kształtuje się wtedy charakter człowieka i myślę, że chyba nikomu nie przeszkadza te 10 przykazań, dekalog, bo każdy by chciał żyć w takim świecie, gdzie nie kradną ludzie, nie zabijają, nie zdradzają się, gdzie przestrzegają praw wcześniej ustalonych. To są sprawy uniwersalne, niekoniecznie związane z religią katolicką, więc myślę, że nauka dzieci, wdrażanie do ich życia takich zasad, to przynosi korzyści dla całego społeczeństwa, a jeżeli ktoś umie czerpać z tego także radość dla życia duchowego, to tym lepiej - skwitowała Popek.