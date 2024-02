Anna Popek ma stały kontakt z Robertem Rozmusem. Planują wspólny projekt

Kiedy prezenterka wróciła do sił, zaczęła zastanawiać się nad "planem B" dla siebie. Oczywiście najchętniej wróciłaby do telewizji lub do radia, w którym równieź straciła zatrudnienie (zarabiała tam 50 tys. zł rocznie), ale zdaje sobie sprawę, że to na razie może być trudne.