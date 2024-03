Ida Nowakowska nie mogła się powtrzymać. Zapytała uczestniczkę "The Voice Kids" o wiarę

Ida Nowakowska znana jest ze swojej religijności. Do wiary odwoływała się w wielu wywiadach i jak wielokrotnie podkreślała, to właśnie w Bogu szuka pocieszenia. Celebrytka swojego syna Maksymiliana także stara się wychowywać w wierze katolickiej. Wyznała, że to nie będzie mu w niczym przeszkadzać, jeśli będzie chciał w przyszłości zmienić wiarę lub nawet dokonać apostazji. A co on potem z tym zrobi, to już zależy od niego samego.