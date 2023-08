Anna Kalczyńska mówi o rozmowie z szefostwem "Dzień dobry TVN". "Podziękowałam i wyszłam"

Dziennikarka ponownie opowiedziała o swoim zwolnieniu, które było dla niej dużym zaskoczeniem. - Nie było ani żadnej winy po mojej stronie, ani żadnej historii, która mogłaby sprowokować do tego, by zakończyć kontrakt podpisany na wiele lat. Po prostu nie pasowałam do wizji. Ona jest odważna, na razie zredukowała zespół. Pytanie, jak to się potoczy. Dla mnie to było totalne zaskoczenie. Nie wyjaśniono mi, co się wydarzyło, dlaczego […]. A ja nie pytałam. Moja rozmowa z kierownictwem "Dzień dobry..." Była bardzo krótka. Kiedy dowiedziałam się, że mają taki plan wobec mnie, to po prostu podziękowałam i wyszłam. Po co tutaj przedłużać. Dlaczego dopytywać o powody, które widocznie są, a których ja nie akceptuję, bo czułam się przecież nierozłącznym elementem tego programu, współtwórczynią, więc o co tu pytać?