Anita ze "Ślubu..." pokazała piękne zdjęcia. Pisze o pierwszych chwilach z dwójką pociech

"Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

"Mogłabym tak z Nią leżeć i patrzeć na Nią cały dzień.. ale oczywiście nie ma takiej możliwości bo bycie mamą dwójki zdecydowanie nie ma wiele wspólnego z leżeniem. Jaki był ten pierwszy tydzień nowej rzeczywistości w domu w czwórkę? Wydaje mi się, że oczekiwałam nawet większego armagedonu. Jerzyk jest zdecydowanie większym wyzwaniem niż Malutka, która przez większość czasu śpi i jest bardzo spokojna. Na razie jej łóżeczko wylądowało jednak w naszej sypialni, żeby nie budzić braciszka nocnymi pobudkami. Nie zdążyliśmy jeszcze zapomnieć przez rok jak pielęgnuje się takiego noworodka . Podstawa to podział obowiązków z tatusiem, tak aby sprawnie przechodzić przez kolejne punkty dnia, posiłki i kąpiele- taśmowo dostawa na przewijak jedno bobo po drugim Myślę, że w najbliższych tygodniach wiele będzie się zmieniać i będziemy uczyć się życia w rodzince. Muszę Wam tylko napisać że mimo tych nocnych pobudek, pewne jest to, że otacza nas jeszcze więcej miłości , a moment kiedy Jerzyk pochylił się nad siostrzyczką i dał jej buziaka jest nie do opisania słowami”, wyznała zachwycona.