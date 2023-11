Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wraca z babskich wakacji. Na tę wieść zareagował mąż

Adrian nie jest fanem "starej szkoły", która uczyła, że kobieta ma zajmować się domem, a mężczyzna zarabiać na rodzinę. Potrafi być ojcem na pełen etat, co właśnie udowadnia, bo żona zrobiła sobie z przyjaciółką egzotyczny wypad na Zanzibar, żeby złapać dystans do swojej codzienności i naładować akumulatory. Adrian pozwolił sobie na nieco zgryźliwy, w opinii internautów, komentarz. Zauważył, że oboje marzyli o rajskich wakacjach, ale on sam nie zdecydowałby się na taką podróż bez ukochanej.