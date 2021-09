Męża dobrali jej eksperci. Poznali się na ślubnym kobiercu. Anita ze "Ślubu" wspomina początki związku

"Ile kilometrów pokonaliśmy i ile nauczyliśmy się o sobie samych… przede wszystkim daliśmy sobie szanse i kredyt zaufania. Szukaliśmy tego, co nas łączy, nie skupialiśmy się na tym, co nas dzieli. (…) Kiedy zgasły kamery zaskakiwaliśmy siebie dalej, nie pozwoliliśmy nigdy, aby wtargnęła do naszego życia rutyna. To dzięki naszej wspólnej pracy stworzyliśmy rodzinę" – czytamy.