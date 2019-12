Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zakochani w sobie coraz mocniej

Poznali się w bardzo nietypowy sposób, ale postanowili dać sobie szansę. Ich uczucie rodziło się na oczach całej Polski, ale przetrwali to i dziś są ze sobą niesamowicie szczęśliwi, a owocem tej miłości jest kilkumiesięczny syn Jerzyk.

Po raz pierwszy spotkali się na ślubnym kobiercu i choć nie jest to najbardziej tradycyjny sposób na poznanie drugiej połówki, oni postanowili dać sobie szansę. Anitę Szydłowską i Adriana Szymaniaka połączył program "Ślub od pierwszego wejrzenia". I choć Adrian od razu zauroczył się Anitą, tak ona na początku nie była do niego stuprocentowo przekonana. Oboje powiedzieli jednak "Tak" i od tego momentu wiodą wspólne życie.

Choć na ich drodze pojawiały się różne przeszkody, ominęli je pewnym krokiem. Owocem ich miłości jest kilkumiesięczny syn - Jerzyk, którym to para chwali się w social mediach. Trzeba przyznać - chłopiec jest uroczy. To samo można powiedzieć o jego rodzicach. Anita i Adrian nieco zmienili się od czasu nagrywania programu.

Anita wygląda zdecydowanie bardziej naturalnie, zaś Adrian jest szczuplejszy i, co bardziej zauważalne,po przeszczepie włosów może pochwalić się bujną fryzurą. Ważniejsze jest jednak to, co między nimi.