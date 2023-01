Andrzej Rosiewicz pracuje od 70 lat i nie może przestać. Wszystko przez skandalicznie niską emeryturę

Andrzej Rosiewicz był jednym z najpopularniejszych głosów PRL-u, śpiewane przez niego utwory "Najwięcej witaminy", "Czy czuje pani cha-chę", "Chłopcy radarowcy" czy "Czterdzieści lat minęło..." znała cała Polska. Choć uważano go za artystę antykomunistycznego, po zmianie ustroju kariera Rosiewicza przygasła. Nie pomógł romans z disco polo, za to od kilku lat znów można go oglądać i słuchać na antenie Telewizji Polskiej, a także mediów ojca Rydzyka.