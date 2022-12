Andrzej Piaseczny wróci do TVP? "Są ludzie, dla których warto przekroczyć pewną granicę"

Andrzej Piaseczny po urodzinowej aferze przestał pojawiać się na antenach TVP, mimo że przez kilka lat był związany z formatami "The Voice of Poland" i "The Voice Senior". W rozmowie z Wirtualną Polską wokalista przyznaje, że miał już okazję poznać nowego prezesa Telewizji Polskiej Mateusza Matyszkowicza przy okazji premiery filmu "Ania". Czy współpraca Piasecznego z produkcją TVP, do której zaśpiewał piosenkę i wspominał zmarłą przyjaciółkę, oznacza, że już niedługo znowu będziemy mogli oglądać na antenie tej telewizji?