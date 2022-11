"Andor" to najlepsze "Star Wars" od lat. Bez mieczy świetlnych i rycerzy Jedi

Za sprawą Cassiana Kino Loy przechodzi sporą przemianę. Z czasem dzięki niemu otwiera oczy na okrucieństwo z jakim imperialni traktują innych więźniów. Bunt w więzieniu oraz jego przemówienie do innych osadzonych są zaś jednym z lepszych i bardziej emocjonujących momentów w serialu. Gra Andy'ego Serkisa jest tu wybitna, a zdania "Never more than twelve" i "One way out" zapadły w pamięć fanów.