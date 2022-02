"Księga Boby Fetta". Wielki powrót i nowe otwarcie

W serialu "Księga Boby Fetta" ("The Book of Boba Fett") widzimy tytułową postać z zupełnie innej strony niż w filmach oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen". Tam był tam postacią cichą i tajemniczą, jednak na tyle charakterystyczną, by zyskać rzeszę fanów. Nie brakowało jednak osób, które nie rozumiały jego popularności. Drugi sezon "Mandalorianina" dał to, czego potrzebowali, by kupić Boba na dobre, a własny serial dał mu historię, na którą zasługiwał.