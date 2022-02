Rekordowa oglądalność. W Polsce "Księgi Boby Fetta" nie można jeszcze zobaczyć

Według informacji przekazanych przez szefów platformy Disney+, ostatni odcinek "Księgi Boby Feta" w ciągu 5 dni w Stanach Zjednoczonych był oglądany w 1,5 mln gospodarstw domowych. Dla seriali z uniwersum "Gwiezdnych wojen" jest to rekordowy wynik i bardzo duży wzrost w porównaniu do wcześniejszych produkcji. Dla porównania finał drugiego sezonu "The Mandalorian" był oglądany w 1,1 mln gospodarstw domowych.