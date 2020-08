"Ameryka da się lubić" jesienią w TVP2. Ida Nowakowska prowadzącą

Premiera "Ameryka da się lubić" dwukrotnie była przekładana. Pierwotnie program miał być nowością wiosennej ramówki, ale prace nad formatem uniemożliwiła pandemia koronawirusa. Później zapowiedziano debiut show na 6 czerwca, ale za sprawą zamieszek, które wybuchły w USA po śmierci Georga Floyda TVP wycofało się z tej decyzji . Ostatecznie, jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, program o zwyczajach Amerykanów ma wystartować 12 września w wieczornym paśmie TVP2, tuż przed popularnym muzyczny show "The Voice of Poland" .

W każdym odcinku prowadząca, Ida Nowakowska, i zaproszeni do studia goście przybliżą widzom kulturę i zwyczaje społeczności zza oceanu. W jesiennej ramówce zaplanowano emisję ośmiu odcinków, do których nagrania wciąż trwają. Nabór uczestników show rozpoczęto już w marcu. Poszukiwano obywateli USA mieszkających w Polsce, którzy "mają poczucie humoru i posługują się językiem polskim co najmniej w stopniu komunikatywnym".