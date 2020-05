"Ameryka da się lubić": Ida Nowakowska odpowiada na zarzuty Moniki Zamachowskiej

" Gdy rok temu TVP postanowiła wznowić program 'Europa da się lubić' , moi mądrzejsi koledzy ostrzegali: to skrajny koniunkturalizm i cynizm. Chodzi wyłącznie o to, żeby PiS wygrało eurowybory. A ja wierzyłam, że tli się wciąż w mojej telewizji poczucie misji, potrzeba podnoszenia wiedzy i świadomości w odbiorcach. Rok później Europa już nie da się lubić. Teraz z rozkoszą wpadamy w objęcia Donalda (Trumpa - przyp. red.). Program robi już inna ekipa, niestety dobrze mi znana. Mam taki apel do moich wspaniałych amerykańskich kolegów i koleżanek mieszkających w Polsce: zostańcie w domu. Wyjdzie wam na zdrowie" - apelowała na Instagramie.

- Wręcz nie mogę uwierzyć, że ktoś może nawoływać do bojkotu programu, tylko dlatego, że w nim nie występuje lub go nie prowadzi. Ale wiem jedno, że nie jest to w amerykańskim stylu. Spędziłam w Stanach połowę swojego życia. Ameryka nauczyła mnie tolerancji, ale to, co cenię w Polsce, to takie bardzo ważne Polaków przesłanie 'zło dobrem zwyciężaj', staram się tak postępować - powiedziała w rozmowie z portalem plejada.pl.