"Ameryka da się lubić": TVP rusza z nowym show. Stawia na sprawdzony schemat

TVP szykuje wiosną nowość, choć opartą na dobrze znanym schemacie. Tym razem z obywatelami Ameryki mieszkającymi w Polsce w roli głównej.

Już niebawem widzowie zobaczą nowy program, "Ameryka da się lubić". To w pewnym sensie siostrzany format popularnego "Europa da się lubić" (emitowanego w latach 2003-2008 oraz 2019). Z informacji portalu wirtualnemedia.pl wynika, że poprowadzi go Ida Nowakowska.

Rozrywkowe talk-show będzie kolejnym programem w portfolio Idy Nowakowskiej. Odnosząca sukcesy w Polsce i Stanach Zjednoczonych tancerka i od kilku lat prezenterka umacnia tym samym pozycję w stacji. Przypomnijmy, że do tej pory sprawdziła się jako prowadząca "Bake-Off. Ale ciacho!" i "Pytania na śniadanie". Nowakowska jest także jurorką w tanecznym programie Dwójki "Dance Dance Dance".

Program "Ameryka da się lubić" powstaje wg schematu zbliżonego do popularnego "europejskiego talk-show". Do studia będą zapraszani Amerykanie mieszkający w Polsce oraz goście specjalni, którzy wypowiedzą się o zwyczajach w swojej ojczyźnie. "Wirtualne Media" podają, że mają powstać cztery odcinki show. Program będzie emitowany w tym samym paśmie, co obecnie „Dance Dance Dance”. Talk show będzie więc można oglądać w sobotnie wieczory od 25 kwietnia.