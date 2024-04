"Algorytm miłości". Zwiastun serialu okrutnie wyśmiewa reality show

Za produkcję odpowiadają twórcy formatu "The Office PL". Reżyserują Michał Tylka ("Fanatyk") i Aleksander Pietrzak ("Juliusz", "Czarna owca"). Scenarzystami serialu są Mateusz Płocha ("Camera Cafe. Nowe parzenie"), Marek Baranowski ("Kiedy ślub?"), Mateusz Zimnowodzki ("The Office PL") i Łukasz Sychowicz ("The Office PL", "Camera Cafe. Nowe parzenie", "Kryptonim Polska"), który pełni także rolę head writera i producenta kreatywnego.