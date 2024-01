Zawiera sporo mocnych scen seksu. Zapowiada się hit streamingu

"Kiedy ślub?" to serial, który w realistyczny sposób, nie bojąc się dojrzałych i namiętnych scen erotycznych, porusza problemy współczesnych, nie do końca ogarniętych życiowo millenialsów. To także pozytywny przewodnik po życiu dla "początkujących dorosłych": jak rozstać się dobrze? Skąd czerpać odwagę, by skupić się na swoim szczęściu, niezależnie od tego, co mówią nam rodzice? I co odpowiedzieć na niewygodne pytanie – "kiedy ślub?".