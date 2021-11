Aktorzy serialu HBO "Wielka" wciąż wołają "huzza"! "Nie spodziewałem się, że to stanie się aż tak nośne"

Serial "Wielka" inspirowany losami carycy Katarzyny II powraca z drugim sezonem. W rozmowie z Wirtualną Polską aktorzy Phoebe Fox i Sacha Dhawan podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat aktualności opowiadanej przez nich historii. Ich zdaniem fakt, że coraz częściej w filmach i serialach kostiumowych pojawiają się przedstawiciele różnych ras, pozwala opowiadać o przeszłości w nowy, świeży sposób. Artur Zaborski spytał ich również o humorystyczny okrzyk z planu "Wielkiej", który - jak się okazuje - na stałe zagościł w ich słowniku. - Kiedy kręciliśmy serial, nie spodziewałem się, że słowo „Huzza!” stanie się aż tak nośne. Ty go używasz ze swoimi przyjaciółmi, a my cały czas wypowiadamy go na planie, nawet przy wyłączonej kamerze. Używamy go też jako hashtaga na Instagramie - zdradził Sacha Dhawan.