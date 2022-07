Aktor Netfliksa skazany. Jerry Harris bardzo długo nie wyjdzie na wolność

Śledztwo przeciwko Harrisowi wszczęto we wrześniu 2020 r. po skardze pewnej kobiety z Teksasu. Jej dwóch 13-letnich synów było nękanych przez Harrisa. Miał on wysyłać sugestywne wiadomości do nich, prosząc o zdjęcia. Oprócz tego chciał nakłonić ich do seksu.