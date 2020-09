Jerry z "Cheer", hitu Netfliksa, oskarżony o molestowanie nieletnich

Jerry Harris zyskał międzynarodową sławę dzięki serii "Cheer" na Netfliksie. To był istny hit, bijący rekordy oglądalności. Zagraniczne media donoszą teraz, że Jerry, ulubieniec widzów, jest oskarżany o molestowanie chłopców.

"Cheer" to seria dokumentalna Netfliksa, która zadebiutowała na platformie w styczniu 2020 roku. Z miejsca stała się megahitem. Według "Rotten Tomatoes" krytycy oceniają go na 100 proc., "zwykli" widzowie na 93 proc. "Cheer" opowiada o grupie cheerleaderek i cheerleaderów Navarro z Teksasu. Kamery śledzą przygotowania młodych akrobatów do międzyuczelnianych zawodów.

Twórcy pokazują nie tylko ich akrobatyczne zdolności, ale również prywatne historie członków grupy. Jerry Harris był jednym z bohaterów "Cheer", który zdobył największą popularność i sympatię widzów.

Jak podaje CNN, Jerry Harris jest oskarżany o molestowanie seksualne nieletnich chłopców i wykorzystywanie fizyczne. Do sądu wpłynął już pozew, w którym mowa jest o dwóch ofiarach - 13- i 15-letnich chłopcach.

Harris miał "wykorzystywać swoją popularność i sławę wśród młodych atletów" przed nagraniami do serii dokumentalnej, w trakcie prac nad "Cheer", a także potem po publikacji na Netfliksie.

Jak czytamy, Harris miał pisać wiadomości o seksualnym charakterze to nieletnich, żądać od nich intymnych zdjęć, a także sam miał wysyłać takie zdjęcia dzieciom. "Wiadomości Harrisa nie ograniczały się tylko do 'elektronicznego' zastraszania i wykorzystywania. Harris często namawiał chłopców, by spotykali się z nim w odosobnionych miejscach podczas różnych konkursów, inicjując kontakt seksualny z tymi chłopcami" - podano w pozwie.

Prawnicy Jerry'ego kategorycznie zaprzeczają twierdzeniom z pozwu przeciwko Harrisowi. - Jesteśmy pewni, że gdy śledztwo się skończy, prawdziwe informacje zostaną ujawnione - cytuje ich CNN.

Pozwano nie tylko sportowca, ale także organizacje United States All Star Federation, Varsity Spirit i Cheer Athletics, które - zdaniem prawników - miały obowiązek zadbać o nieletnich i nie dopuścić do tego, o co oskarża się Harrisa.

O sprawie jest teraz bardzo głośno w amerykańskich mediach. Trudno się dziwić. Seria Netfliksa dała jej gwiazdkom niesłychaną popularność. Jerry Harris był jedną z tych postaci, którym kibicowało się najbardziej. W "Cheer" opowiadał m.in. o utracie mamy chorej na nowotwór.