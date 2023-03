Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po rozwodzie. "Uważaj o czym marzysz"

Zapewne rozwód Agnieszki i Kamila zapadłby szybciej, gdyby nie błędy formalne, jakich początkowo dopuściła się kobieta, kierując pozew do niewłaściwego sądu. "Nie pozwolili mi się rozwieść w Białymstoku. Odrzucili wniosek, bo związek trwał we Włocławku, więc sąd białostocki uznał to za niezasadne. Polskie prawo jest dziwne pod tym względem" - skomentowała sprawę Agnieszka.