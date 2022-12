Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosiła wspaniałą nowinę

Mieszkająca w Białymstoku Agnieszka, by walczyć o małżeństwo, przeprowadziła się do Kamila, do Włocławka i zmieniła pracę. Gdy oboje postanowili o rozstaniu, musiała jeszcze przez jakiś czas u niego pomieszkać, by... znowu zmienić pracę i wrócić "na stare śmieci".