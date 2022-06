Agnieszka Kaczorowska wróci do "Tańca z gwiazdami"? Produkcja widzi ją w nowej roli

Produkcja "Tańca z gwiazdami" podobno poważnie rozważa kandydaturę Agnieszki Kaczorowskiej do tej roli. Co więcej, trwają już ponoć negocjacje. - Agnieszka jest doświadczoną i utytułowaną tancerką, a do tego zna program od podszewki. Byłaby świetna w tej roli - powiedział informator "Party".