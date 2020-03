"Taniec z gwiazdami": Julia Wieniawa dała świetny występ na parkiecie. Skomplementowała ją Kaczorowska

Julia Wieniawa dała prawdziwy popis w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami". Pod wrażeniem była także dobrze znana z show Agnieszka Kaczorowska, która nie omieszkała skierować do koleżanki po fachu słów uznania.

"Taniec z gwiazdami|" rozpoczął się z przytupem. Uczestnicy już od pierwszego odcinka postawili sobie za punkt honoru, by dawać na parkiecie z siebie 100 proc. Drugi odcinek tylko utwierdził widzów w przekonaniu, że będzie to edycja na wysokim poziomie .

Jednak produkcja w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa, postanowiła wprowadzić dodatkowe środki ostrożności. Polsat już wcześniej zastosował się do zarządzeń władz (odcinek odbył się bez udziału publiczności), a teraz zdecydował o zawieszeniu programu aż do jesieni . Decyzja, niewątpliwie rozsądna, mimo wszystko zasmuciła fanów programu. Zwłaszcza, że na parkiecie nie brakowało emocji.

Julia Wieniawa od początku typowana była na faworytkę 11. edycji. Młoda aktorka już w premierowym odcinku pokazała, że wkłada ogrom pracy w każdy swój występ i otrzymała za to wysokie noty jurorskie. Udany debiut to jednak nie wszystko. W kolejnej odsłonie Wieniawa pokazała pazur w ognistym tangu, które sprawiło, że wielu widzów przed telewizorami zapewne miało dreszcze.

- Jak ja uwielbiam moment, gdy zaczyna szybciej bić mi serce. I to właśnie się teraz dzieje. Poprawność, emocje, ja to kupuję, to było piękne i emocjonujące - powiedziała zachwycona Iwona Pavlovic, czyli słynna Czarna Mamba.