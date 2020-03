Afera w radiowej Trójce. Nikt nie chce zastąpić Wojciecha Manna

Kilka dni temu wyszło na jaw, że z radiowej Trójki zwolniono Annę Gacek. Dziennikarka była związana ze stacją przez całe swoje dorosłe, zawodowe życie. Wkrótce, w ramach protestu, z pracy zrezygnował jej kolega po fachu - Wojciech Mann. Okazuje się, że nikt nie chce go zastąpić.

Zwolnienie Anny Gacek odbiło się szerokim echem w mediach . Dziennikarka o pierwszym zawodowym rozstaniu napisała na swoim instagramowym profilu: "Decyzją Prezes Polskiego Radia - ze skutkiem natychmiastowym - nie ma dla mnie miejsca na antenie Trójki". To zdanie wywołało burzę. Gacek w Trójce prowadziła kilka programów. Jeden wspólnie z Wojciechem Mannem. Dziennikarz zdecydował, że, podobnie jak Gacek, nie stawi się w studiu, by "spotkać się" ze słuchaczami "W tonacji Trójki" . Wkrótce stało się jasne, że to więcej niż jednorazowy bunt. Mann porzucił Trójkę na dobre.

- Nie wiemy, co to będzie. Takiej katastrofy jeszcze nie było - to słowa innego rozmówcy.

"Wojciech Mann odszedł z Trójki. Wojtku, jesteś - nigdy w czasie przeszłym - moją najlepszą radiową przygodą. To jest zaszczyt, pracować z Tobą, śmiać się z Tobą, nie zgadzać się (tylko muzycznie) z Tobą, śmigać po najwyższych poziomach błyskotliwości, by Ciebie tam spotkać, by Tobie dorównać. Dziękuję Ci za Twoją propozycję, śmiałą, intuicyjną. Propozycję pierwszej współpracy i każdej kolejnej. Dziękuję za traktowanie mnie jak partnera. Jak we wszystkim równą. Dziękuję za lekcję miłości do radia, do swojej pracy, do swoich Słuchaczy. Gdy wróciłeś z wakacji i zasiadłeś znów za mikrofonem, zobaczyłam w Twoich oczach taką radość, taki entuzjazm, taką niecierpliwość. To dla mnie wielka inspiracja. Twoja decyzja, zrozumiała, łamie teraz tysiące serc. Czy będzie jakimś pocieszeniem, jeśli teraz wyznam Ci, że w sumie to ja nawet lubię Pink Floyd? Dziękuję" - pisała Gacek po odejściu Manna.