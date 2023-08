Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał zdjęcie z młodości. Zażartował z fryzury

Ostatnio Adrian podzielił się z fanami na Instagramie zdjęciem z młodości, na którym faktycznie widać, jak przez lata przerzedziła się jego fryzura. Na opublikowanej fotografii sprzed 13 lat Adrian dumnie pozuje na sportowym motocyklu, w specjalnym kombinezonie. Jednak to, co uderza najbardziej, to jego gęste jeszcze wówczas włosy.