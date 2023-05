Adrian Klarenbach wciąż na "zsyłce" w TVP3. Nie czuje się tam "komfortowo"

Klarenbach liczył na powrót do TVP Info. Zawiódł się na Adamczyku

Choć w połowie kwietnia wrócił do prowadzenia porannych programów publicystycznych, to jednocześnie pojawiał się także na antenie TVP3. Jak podaje jednak przywołany wcześniej serwis, Klarenbach widział nadzieję na poprawę swojej sytuacji w ostatnich zmianach personalnych na szczycie TAI (Jarosława Olechowskiego zastąpił Michał Adamczyk). Liczył ponoć na wyłączny powrót do TVP Info.