Jarosław Jakimowicz znowu nieobecny. Fani są zaniepokojeni

Z jego relacji w mediach społecznościowych wynika, że jest w trakcie podróży śladami Aleksandra Macedońskiego. Zaczął od Macedonii, teraz jest w Grecji, a przed nim jeszcze Turcja. Z dołączonej przez prezentera mapki wynika, że nie planuje, jak starożytny władca, dotrzeć do Indii. Swoją eskapadę Jakimowicz dokumentuje na sielskich zdjęciach: on na jeziorze, on pijący kawę, on i sałatka grecka, on na traktorze itp.