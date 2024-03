Kolejny transfer do TV Republika. Adrian Klarenbach dołącza do kolegów

Dawne twarze TVP w TV Republika

Adrian Klarenbach to kolejny już były dziennikarz TVP, który po zmianach w telewizji publicznej przeszedł do Telewizji Republika. Wcześniej zrobili to: Michał Rachoń, Miłosz Kłeczek, Adrian Borecki czy Danuta Holecka. Pod koniec lutego ogłoszono zaś, że szefem wydawców stacji został były szef TAI, Jarosław Olechowski.