Adam Zdrójkowski mówi, jak przyjął wieść o zakończeniu "Rodzinki.pl". "To dalej we mnie siedzi"

Adam Zdrójkowski zdobył popularność, występując w serialu "Rodzinka.pl". Na planie spędził dekadę. O zakończeniu produkcji dowiedział się z dnia na dzień i bardzo emocjonalnie zareagował na te wieści. Na Instagramie nagrał relację na żywo, podczas której nie ukrywał łez. Dziś w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski Filipem Borowiakiem wspomina tamten moment. - Ten plan to było moje dzieciństwo. Ja tam spędziłem 10 lat. I kiedy ktoś nagle z dnia na dzień mówi ci, że już cię tam nie będzie, że to już koniec, że ci wszyscy ludzie tam, to już przeszłość, no to wzbudza to w tobie emocje… To dalej we mnie siedzi – powiedział Zdrójkowski.

