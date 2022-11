Adam Zdrójkowski jest singlem? Nagle padło imię "Wiktoria"

Adam Zdrójkowski to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia. Gdy jako dziecko zaczynał pracę w serialu "rodzinka.pl", z pewnością nie spodziewał się, że po kilku latach jego nazwisko będzie na pierwszych stronach kolorowych gazet. Nie miał też pojęcia, że każdy jego krok będą śledzić paparazzi. "Wkurza mnie to. Trochę mnie to wkurza. Mam świadomość, że ktoś może mi zrobić zdjęcie na evencie czy jakimś after party. Że taki zawód jak paparazzi jest. Ale wkurza mnie, gdy jesteś łapany w sytuacji, która zupełnie nie jest taką, którą opisują w artykule. Najgorsze jest dopisywanie historii, że był na randce, że z kimś się spotyka. To przytłaczające, ale jednocześnie się z tym godzę" - powiedział Zdrójkowski w rozmowie z Filipem Borowiakiem. Aktor dodał, że ze względu na swoją popularność nie ma opcji, by mógł swobodnie spotykać się na mieście z jakąkolwiek dziewczyną. "Czasami nie mam pojęcia, gdzie ci paparazzi się ukrywają". Co jeszcze zdradził? Czy jego serce jest dziś zajęte? Sprawdźcie, co jeszcze powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.

