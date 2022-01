Absurdalny materiał "Wiadomości". Grodzkiemu dostało się za spotkanie z papieżem

- Marszałek Senatu publikuje zdjęcia z wizyty w Watykanie. Tomasz Grodzki był na audiencji i papieża Franciszka. Po spotkaniu zadeklarował pełną pomoc w tym, by w Europie rodziło się więcej dzieci. "To Himalaje hipokryzji" – tak komentuje wicemarszałek Marek Pęk i przypomina, że Grodzki wspierał proaborcyjne manifestacje, a jego partia wzywała do "piłowania katolików" – mówił Michał Adamczyk w zapowiedzi materiału pt. "Hipokryzja Platformy Obywatelskiej".