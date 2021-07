Tylko sięgnął do paska. Dziewczyny oniemiały

Po ponad dwóch tygodniach wspólnego mieszkania w greckim obozowisku uczestniczki programu "40 kontra 20" przyznały, co je najbardziej interesuje. Mianowicie nawiązywanie damskich przyjaźni. Niektóre z pań nie ukrywają, że chcą pozostać w show tylko dla koleżanek, a nie w celu bliższego poznania panów. Do ich ekipy wkradła się nuda, więc kobiety same wymyślają sobie rozrywki.